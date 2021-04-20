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رئيس وزراء ليبيا يطالب بفتح المطارات المباشرة مع مصر لتسهيل نقل المواطنين

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:52 م
رئيس وزراء ليبيا يطالب بفتح المطارات المباشرة مع مصر لتسهيل نقل المواطنين جانب من المؤتمر الصحفى
كتب أحمد عرفة

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قال عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا، إن بلاده تحتاج إلى خطوات لتعزيز العمل القنصلى والدبلوماسى مع مصر، من خلال إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس خلال الفترة الراهنة.

 

وأضاف رئيس وزراء ليبيا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك ضرورة لفتح المطارات المباشرة بين المطارات الليبية والمصرية لتسهيل نقل المواطنين بين البلدين، وحتى يشعر الشعبين بشكل كبير بهذه الشراكة بين مصرو ليبيا، قائلا: فى الختام نتوجه بالشكر على هذه الزيارة المهمة والكبيرة.


ليبيا

مصر

مصطفى مبدولى

رئيس وزراء ليبيا

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