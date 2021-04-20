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رئيس وزراء ليبيا: نثمن دور مصر ونتطلع لاستمرارها فى دعم الاستقرار الليبي

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:35 م
رئيس وزراء ليبيا: نثمن دور مصر ونتطلع لاستمرارها فى دعم الاستقرار الليبي جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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ثمن عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا، الدور المصرى في دعم الحوار السياسى في إيجاد حل شامل للأزمة في ليبيا، قائلا: نتطلع لاستمرار مصر فى دعمها مع كل دول المنطقة في المساعدة في تحقيق الاستقرار بليبيا.

 

وأضاف رئيس وزراء ليبيا،  خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيكون هناك توفير تعاون واسع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 

ووصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى و11 وزيرا إلى العاصمة الليبية طرابلس لعقد جلسة مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

ويضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلى الجهات المعنية، والمستثمرين.


ليبيا

مصر

مصطفى مبدولى

رئيس وزراء ليبيا

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