رئيس حكومة إيطاليا يشدد على أهمية الحفاظ على المنافسات الوطنية لكرة القدم

فاطمة شوقى

شدد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى على أهمية الحفاظ على المنافسات الوطنية لكرة القدم، وذلك تعليقا على إعلان 12 ناديا أوروبيا، من ضمنهم يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان، إنشاء بطولة دورى سوبر أوروبى منفصل.

وقالت رئاسة الوزراء الايطالية، إن "الحكومة تتابع عن كثب الجدل الدائر حول مشروع السوبر ليغا لكرة القدم، وتدعم بقوة مواقف سلطات كرة القدم الإيطالية والأوروبية للحفاظ على المنافسات الوطنية وقيم الجدارة والوظيفة الاجتماعية للرياضة"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

فى السياق نفسه، قالت نائبة وزير الرياضة الإيطالى، فالينتينا فيتسالى: "أشعر بحالة من القلق البالغ من عواقب دوري السوبر الأوروبي الجديد، بعد أن قرر 12 ناديا لكرة القدم إقامة بطولة منفصلة"، مضيفة: "هناك عواقب قد تحدث جراء أي صدام مؤسسي في عالم الرياضة. أتمنى أن تتوصل الجهات الرياضية المعنية لحل سريع".

وتقول الأندية الـ12، إن مباريات الدوري الجديد ستقام في منتصف الأسبوع، وإنهم سيظلون يشاركون في بطولات الدوريات المحلية الأخرى.