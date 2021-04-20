اليوم السابع
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رئيس جهاز مدينة "بدر": المدينة تتضمن 4 محطات للقطار الكهربائى

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:53 م
رئيس جهاز مدينة "بدر": المدينة تتضمن 4 محطات للقطار الكهربائى جانب من الزيارة
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال الطرق المؤدية إلى محطات القطار الكهربائي الجاري تنفيذها في نطاق المدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل والمواصلات بالمدن الجديدة خاصة ومحافظات الجمهورية عامة. 
 
وأوضح المهندس عمار مندور، أن مدينة بدر بها 4 محطات للقطار الكهربائي، 3 منها للركاب، والرابعة محطة ورش لأعمال صيانة القطار الكهربائى، مؤكداً أن جميع الطرق المؤدية للمحطات سيتم الانتهاء منها قبل الانتهاء من تنفيذ المحطات، وذلك استمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق بها.
 
وفي سياق متصل، تابع المهندس عمار مندور، الأعمال الجاري تنفيذها بمبادرة رئيس الجمهورية " سكن لكل المصرين" المرحلة الأولى، مؤكداً ضرورة الانتهاء من زراعة جميع المسطحات المخصصة للزراعة بموقع المشروع. 
 
وأوصى المهندس عمار مندور، بالمحافظة على التميز وإظهار الحدائق بالشكل الجمالى الذي يتناسب مع رقى الموقع، موجهاً بالاهتمام المكثف بالأحياء القديمة بالمدينة، والمحافظة على جمال الحدائق بها.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه بدر

القطار الكهربائي

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