رئيس جامعة طنطا: 10 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بالغربية

الغربية - عادل ضرة

قال الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فى بيان له، أنه تم تخصيص 10 آلاف كرتونة مواد غذائية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين بقرى ومراكز بمحافظة الغربية.

وأكد الدكتور محمود ذكى، دعم جامعة طنطا المطلق للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وغيرها من المبادرات الاجتماعية والتنموية، والتى تهدف إلى وصول الخدمة لمستحقيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، أنه تم توزيع 159 كرتونة مواد غذائية اليوم كدفعة أولى بقرية نهطاى مركز زفتى، ‏شملت الأرز والسكر والزيت والسمن والعدس والفول، وغيرها من السلع الرئيسية.



وأضاف أن عملية التوزيع سوف تستكمل تباعا على مدار أيام شهر رمضان الكريم وفقا للخطة التوزيع بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وأكد نائب رئيس الجامعة على الدور المجتمعى لجامعة طنطا فى تقديم مزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجدّ، ‏مثمنًا جهود محمد غازى مدير عام المشروعات بالجامعة والمشرف على عملية التوزيع، وماهر سعد.