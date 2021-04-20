رئيس الوزراء يعلن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة فى إعادة الإعمار..فيديو

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى ، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن يكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.



