رئيس الوزراء يعلن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة فى إعادة الإعمار..فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى ، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن يكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.
رئيس الوزراء يعلن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة فى إعادة الإعمار..فيديوالثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:38 م
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الليبيى
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