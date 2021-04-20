اليوم السابع
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رئيس الوزراء يعلن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة فى إعادة الإعمار..فيديو

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:38 م
رئيس الوزراء يعلن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة فى إعادة الإعمار..فيديو الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الليبيى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى ، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى  ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن يكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.


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اليوم السابع بلس

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