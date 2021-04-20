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رئيس الوزراء و11 وزيرا يتوجهون إلى ليبيا لبحث ملفات التعاون المشترك

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:39 م
رئيس الوزراء و11 وزيرا يتوجهون إلى ليبيا لبحث ملفات التعاون المشترك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلى الجهات المعنية، والمستثمرين.
 
ومن المنتظر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

ليبيا

مصر

رئيس الوزراء

الحكومة

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