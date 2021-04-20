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رئيس الوزراء ورئيس الحكومة الليبية يشهدان التوقيع على 11 وثيقة تعاون

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 06:59 م
رئيس الوزراء ورئيس الحكومة الليبية يشهدان التوقيع على 11 وثيقة تعاون الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.
 
وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.
 
وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة،  ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.
 
تضمنت وثائق التعاون ايضاً التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.
وقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة. 
 

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الحكومة

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عبد الحميد الدبيبة

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