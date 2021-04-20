رئيس الوزراء: مصر مستعدة لنقل خبراتها لتحقيق التنمية فى ليبيا

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تدعم كل الإجراءات والخطوات التى تقوم بها الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار للشعب الليبيى، مؤكدا استعداد مصر الكامل لنقل الخبرات لليبيا فى كافة مجالات التنمية.

وقال فى مؤتمر صحفى، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون فى مجالات الصحة والكهرباء والقوى العاملة والصناعة وجميعها تؤكد على العلاقات القوية بين البلدين.

وكان قد أقيمت عقب وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.