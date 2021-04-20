رئيس الوزراء: تدشين جامعة مصرية فى إحدى المدن الليبية وإنشاء مستشفى فى طرابلس

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس وزراء مصر، إنه سيتم إنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن الليبية التي ستختارها الحكومة الليبية، موضحا أن مثل هذه الخطوة ستساهم في إعادة الروابط التاريخية العمية بين الشعبين في خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس وزراء مصر، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء ليبيا في العاصمة طرابلس، أن مصر ستساعد في انشاء مستشفى في طرابلس، بجانب إرسال قوافل طبية إلى ليبيا لمساعدة الشعب الليبى الشقيق.

وتابع رئيس وزراء مصر: زيارة اليوم هي زيارة تاريخية بكل المقاييس وتساهم في تعزيز العلاقات القوية والطيبة بين البلدين التي تدوم لقيام الساعة، حيث إن مصر هي عمق لليبيا وليبيا هي عمق لمصر، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهار في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين ، بجانب تأكيد مصر على الدعم السياسى للحكومة الليبية.

وأضاف مصطفى مدبولى: مصر كلها تقف بجانب ليبيا لتنفيذ خارطة الطريق في ليبيا ، موجها حديثه لرئيس وزراء ليبيا قائلا: نشكركم على كرم الضيافة والاستقبال.