اليوم السابع
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رئيس العراق يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تأمين رقابة أممية للانتخابات المقبلة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:10 ص
رئيس العراق يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تأمين رقابة أممية للانتخابات المقبلة الرئيس العراقى برهم صالح
وكالات

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أكد الرئيس العراقى برهم صالح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، ضرورة تأمين الرقابة الأممية للانتخابات العراقية المقررة في 10 أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، إن "رئيس الجمهورية بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة عبر اتصال هاتفي".

وأضاف أن "الاتصال أكد ضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون وأهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار".

وحسب موقع قناة السومرية، لفت البيان الى أن صالح "أكد ضرورة العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحها".

 


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