رئيس الحكومة الليبية يقيم مأدبة إفطار لرئيس الوزراء والوفد المرافق

كتبت هند مختار

عقب الانتهاء من جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصرى والليبى، بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم، أقام عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مأدبة إفطار على شرف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والوفد الوزارى والمسئولين المرافقين له.

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولى ومرافقيه، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا الدور الكبير الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذه المرحلة، فى المنطقة والقارة الإفريقية.

من جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولى، عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذى شهده والوفد الوزارى المرافق، مؤكدا أنه ليس غريبا على الشعب الليبى الشقيق، الذى تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معربا عن أمله فى مزيد من التقارب فى الفترة المقبلة.

والتقط مدبولى ودبيبة الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة الموسيقية التى عزفت عددا من الأغانى المصرية والليبية.