اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:13 م
خالد صلاح
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رئيسة وزراء اسكتلندا تؤكد تخفيف قيود الإغلاق اعتبارًا من الاثنين المقبل

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:40 م
رئيسة وزراء اسكتلندا تؤكد تخفيف قيود الإغلاق اعتبارًا من الاثنين المقبل رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون
أ ش أ

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أكدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي تخص تخفيف قيود الإغلاق ستبدأ الاثنين المقبل الموافق 26 أبريل الجاري.
 
وأوضحت ستورجون، في تصريحات أوردتها صحيفة الاندبندنت البريطانية، أنه ستتم إعادة فتح الحدائق والمقاهي والمتاجر وصالات الرياضة اعتبارًا من الاثنين المقبل، إلا أنه سيتم إغلاق الأماكن المغلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً "بحسب التوقيت المحلي لاسكتلندا"، وتغلق الأماكن المكشوفة في الساعة العاشرة مساءً.
 
وقالت ستورجون إنه سيتم السماح بالسفر بين اسكتلندا ومناطق أخرى داخل بريطانيا، إلى جانب استضافة أماكن الإقامة السياحية للزائرين لأول مرة منذ أشهر.
 
وحثت رئيسة وزراء اسكتلندا على استمرار توخي الحذر، مشيرةً إلى أنه تم اكتشاف أكثر من ألف و500 إصابة بفيروس كورونا في اسكتلندا الأسبوع الماضي.
 
وأكدت أن مليوني و750 ألفًا و52 شخصًا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، وحصل 797 ألفًا و267 شخصًا على الجرعة الثانية حتى الآن، لافتة إلى أنه من المقرر تخفيف مزيد من القيود بحلول 17 مايو المقبل وتخفيفها مرة أخرى في 7 يونيو المقبل.

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