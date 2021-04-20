اليوم السابع
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رئيسة المجلس القومى للمرأة تعرض على سفير بيلاروسيا تمكين المرأة 2030

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:08 م
رئيسة المجلس القومى للمرأة تعرض على سفير بيلاروسيا تمكين المرأة 2030 مايا مرسى وسفير بيلاروسيا بالقاهرة
كتب محمود راغب

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استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم سيرجى تيرنتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة ، للتعرف على جهود المجلس فى مجال النهوض بالمرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.
 
ورحبت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بسيرجى تيرنتيف فى زيارته الأولى للمجلس ، معربة عن سعادتها بالتعاون معه خلال الفتره القادمة فى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تهدف الى تمكين المرأة في العديد من المجالات و البرامج ذات الاهتمام المشترك ، واستعرضت الأنشطة والمشروعات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، وتحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وHقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة .
 
من جانبه، أشاد سيرجى تيرنتيف بدعم القيادة السياسية فى مصر للمرأة المصرية، وبجهود المجلس القومى للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية فى جميع المجالات، وعرض بعض أوجه التعاون المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة القادمة.
 
 

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