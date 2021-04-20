رئاسة حى السويس: إزالة التعديات والاشغالات المخالفة بالشوارع

السويس – سيد نون

شنت رئاسة حى السويس، اليوم ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، بعدد من الشوارع داخل نطاق الحى بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث قاد الحملة المهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس حى السويس ، ومحمد عبد الله سكرتير رئيس الحى ومديرى الإدارات الهندسية والتنظيم .

وأسفرت الحملة عن إزالة الحملة الإشغالات الموجودة بمحلات بشارع الجيش وحررت محاضر المخالفين، كما قاموا بإزالة الباعة الجائلين ومخالفات المحلات بشارع أمين الحسينى الكائن داخل نطاق الحى .

من جانبها، أشارت المهندسة فاتن عبد الغنى، على استمرار حملات الاشغالات والتعديات داخل نطاق الحى خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة بأنها لن تسمح مرة أخرى بوجود تلك التعديات .

وأضافت المهندسة فاتن عبد الغنى، على وجود تنسيق كامل مع شرطة ومباحث المرافق لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالحى خلال حملات مكثفة الفترة المقبلة.