اليوم السابع
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رئاسة حى السويس: إزالة التعديات والاشغالات المخالفة بالشوارع

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:49 ص
رئاسة حى السويس: إزالة التعديات والاشغالات المخالفة بالشوارع إزالة الاشعالات والتعديات بحى السويس
السويس – سيد نون

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شنت رئاسة حى السويس، اليوم ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، بعدد من الشوارع داخل نطاق الحى بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث قاد الحملة المهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس حى السويس ، ومحمد عبد الله سكرتير رئيس الحى ومديرى الإدارات الهندسية والتنظيم .

وأسفرت الحملة عن إزالة الحملة الإشغالات الموجودة بمحلات بشارع الجيش وحررت محاضر المخالفين، كما قاموا بإزالة الباعة الجائلين ومخالفات المحلات بشارع أمين الحسينى الكائن داخل نطاق الحى . 

من جانبها، أشارت المهندسة فاتن عبد الغنى، على استمرار حملات الاشغالات والتعديات داخل نطاق الحى خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة بأنها لن تسمح مرة أخرى بوجود تلك التعديات  .

وأضافت المهندسة فاتن عبد الغنى، على وجود تنسيق كامل مع شرطة ومباحث المرافق لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالحى خلال حملات مكثفة الفترة المقبلة. 

 

 

 


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