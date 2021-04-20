ذى صن: الأمير تشارلز اجتمع بهارى وويليام بحضور كيت مدلتون لإصلاح العلاقات

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة ذى صن البريطانية أن كبار الشخصيات بالعائلة الملكية البريطانية قد أجروا محادثات لإصلاح العلاقة مع الأمير هارى فى فروجمور كوتاج، المنزل الذى كان يقيم فيه هارى قبل مغادرته بريطانيا، وذلك فى اعقاب جنازة الأمير فيليب دوق أدنبرة يوم السبت الماضى.

واستضاف هارى والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدح كيت مدلتون بعيدا عن الأعين، وتحدث أربعتهم لقرابة ساعتين فى المنزل الذى عاش فيه هارى فى ويندسور مع زوجته ميجان ماركل قبل مغادرتهما بريطانيا.

وقال مصدر مطلع، إن الأميرة يوجينى وزوجها جاك بروكسبانك الذين يعيشان الآن فى فروجمور، قد اختفيا لأن هارى وويليام وكيت وتشارلز كانوا يقومون بإصلاح الأمور.

وأضافت المصادر للصحيفة إن هارى شعر أنه أراد أن يكون اللقاء فى منزله لأنهم يفوقونه عددا، فهم ثلاثة وهو وحده، وتابع المصدر قائلا إنه من المستحيل أن تكون هذه نهاية الأزمة فى العلاقات، لكنها بادرة جيدة وطريقة جيدة للقيام بالخطوة الأولى للمصالحة.

وغادر ويليام وكيت وتشارلز جميعا بعد حوالى ساعتين، وهى فترة كافية لبدء الحديث بين الأب ونجليه مرة أخرى.

وكانت العلاقات بين هارى وأفراد عائلته قد توترت بعد مقابلة دوق ساسكس وزوجته ميجان ماركل مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفرى الشهر الماضى، والتى تحدثا خلالهما عن وجود عنصرية داخل العائلة الملكية وعدم حديث هارى مع والده.

وعاد هارى إلى بريطانيا الأسبوع الماضى للمشاركة فى جنازة جده الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، الذى توفى فى 9 إبربل عن عمر يناهز 99 عاما.