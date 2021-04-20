اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:52 م
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"ديلى ميل" ترفع دعوى قضائية ضد جوجل بسبب عائدات الإعلان

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:59 م
"ديلى ميل" ترفع دعوى قضائية ضد جوجل بسبب عائدات الإعلان جوجل _ صورة أرشيفية
لندن /أ ش أ/

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رفعت إدارة صحيفة (ديلى ميل) الإلكترونية دعوى قضائية ضد شركة جوجل، عملاق محركات البحث والإعلان.

ووفقا لإدارة الصحيفة، فإن شركة جوجل تمتلك سلطة بيع مساحات إعلانية عبر الإنترنت، ما يعنى ألا ترى الصحف سوى القليل من العائدات التى يحققها محتواها.

وتزعم الدعوى أن جوجل تتحكم فى المساحة الموجودة على صفحات الناشرين حيث يمكن وضع الإعلانات.. وقالت نص الدعوى: "إن عدم وجود منافسة يخفض الأسعار ويقلل من كمية ونوعية الأخبار المتاحة للقراء، لكن جوجل تتحكم فى حصة متزايدة من المساحة الإعلانية".

 


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