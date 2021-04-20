اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:33 م
خالد صلاح
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دورات تدريبية للشباب على "السباكة" بمركز بلاط ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.. صور

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 06:30 م
دورات تدريبية للشباب على "السباكة" بمركز بلاط ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.. صور تنفيذ دورات تدريبية للشباب على السباكة بمركز بلاط
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ دورة تدريبية لشباب الخريجين بمركز بلاط علي أعمال السباكة، حيث قام المتدربون بتوصيل شبكة المياه على الطبيعة بمواقع العمل بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة "مهنتك مستقبلك"، وتحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث يقوم متخصصين من المدربين بتنفيذ أعمال سباكة وتركيبات صحية وتدريب المشاركين فى الدورات التدريبية عليها.
 
وقال أحمد طليب مدير عام مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن الدورة جارى تنفيذها بإشراف محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب على مستوى مراكز المحافظة وتأهيلهم لخوض سوق العمل والقدرة على توفير مصدر دخل مربح لهم، حيث يتم منح المتدربين شهادات خبرة معتمدة تفيد باجتيازهم تلك الدورة التدريبية فى أعمال السباكة والقدرة على ممارسة المهنة .
 
مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط (1)
مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط
 
مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط (2)
مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط 
مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط (3)
مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط
 
مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط (4)
مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط

مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط (5)
مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط

مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط (6)
مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط

مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط (7)
مبادرة مهنتك مستقبلك فى اعمال السباكة بمركز بلاط

 


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