دراسة: تناول فيتامين د و أوميجا 3 يخفض الإصابة بكورونا للنساء

ندي سليم

كشفت دراسة نشرت فى المجلة الطبية البريطانية، أن تناول الفيتامينات المتعددة و أوميجا 3 أو مكملات فيتامين د، يقلل خطر فيروس كورونا، بين النساء ،طبقا لما نقله موقع ميديكال إكسبريس.

وأوضحت الدراسة أن تناول أي من مكملات فيتامين سي أو الزنك أو الثوم لم يكن مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالفيروس، حيث لاحظ الباحثون ارتفاع مبيعات المكملات الغذائية لدرء وعلاج عدوى الفيروس منذ بداية الوباء.

واشار الباحثون إلى أن المكملات الغذائية تساعد في دعم نظام المناعة الصحي، لذا ركزت الدراسة على تحديد أبرز الفيتامينات التي تلعب دورًا في خفض انتقال العدوى بالفيروس، من خلال الاستناد علي بيانات المستخدمين لإحدى التطبيقات التكنولوجية COVID-19 Symptom Study، الذى يستخدم في بريطانيا لمعرفة ما إذا كان مستخدمو المكملات العادية أقل عرضة لاختبار فيروس كورونا.

وكان تم إطلاق التطبيق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد في مارس 2020 لالتقاط المعلومات المبلغ عنها ذاتيًا حول تطور الوباء.

وراعى الباحثون عامل العمر وعوامل الخطر الصحية الأساسية للمشاركين، وحلل الباحثون المعلومات التي قدمها 372.720 مشتركًا في المملكة المتحدة في التطبيق حول استخدامهم المنتظم للمكملات الغذائية طوال مايو ويونيو ويوليو 2020 خلال الموجة الأولى من الوباء بالإضافة إلى أي نتائج اختبار مسحة لفيروس كورونا.

واكدت الدراسة أن خلال شهرى مايو ويوليو ، تناول 175652 مشتركًا في المملكة المتحدة المكملات الغذائية بانتظام.

وتوصل الباحثون إلي أن تناول البروبيوتيك أو أحماض أوميجا 3 الدهنية أو الفيتامينات المتعددة أو فيتامين د ساهم بانخفاض خطر الإصابة بالعدوى بنسبة 14٪ و 12٪ و 13٪ و 9٪ على التوالي .

وعندما نظر الباحثون على وجه التحديد في الجنس والعمر والوزن، تبين الارتباطات الوقائية للبروبيوتيك وأحماض أومي٦غا 3 الدهنية والفيتامينات المتعددة وفيتامين د فقط في النساء من جميع الأعمار والأوزان، في حين لم تظهر مثل هذه الارتباطات الواضحة في الرجال.