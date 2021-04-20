خادم الحرمين الشريفين وولى عهده يعزيان الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطار طوخ

وكالات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس": "تلقينا نبأ وقوع حادث قطار فى محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 إبريل 2021، وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

وأضاف: "وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازى وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".