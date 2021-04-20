"حياة كريمة" تطلق قافلة سكانية شاملة بقرية العادلى بدفشو بالبحيرة.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

وأشار فى بيان إلى إستمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة وبقرى المبادرة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام وفرع المجلس القومى للسكان بالبحيرة قافلة سكانية شاملة بقرية العادلى بدفشو"إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة" .

شارك بالقافلة ممثلى جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من" الصحة - التعليم - الطب البيطرى - التضامن الإجتماعي- الأوقاف - التموين - قسم الكهرباء بالمركز".

تم خلال القافلة التوعية عن آثار الزيادة السكانية وخطورتها على التنمية كما تم الكشف على 200 حالة تنوعت ما بين باطنة وأطفال و جلدية ونسا بالإضافة الى صرف أدوية حوالى 400 عبوة ما بين معلق وأقراص وانبولات وحقن.

وبسيارة تنظيم الأسرة المتنقلة تم تقديم خدمات "32 كشف وسونار - 5 لوب -7 حبوب"، كما تطوع بالكشف: "اخصائى مسالك بولية 35حالة - اخصائى عظام 45 حالة - اخصائى رمد 40 حالة"، كما شارك التضامن بالاستعلام عن 50 حالة و تسليم 30 دفتر مشروطية تكافل وتم إضافة 5 حالات زوى احتياجات خاصه تكافل و تقديم 21 مشروع للمرأة الريفية وكذا تسليم 10فيزا مستحقه تكافل وكرامة.

قافلة سكانية شاملة بقرية العادلى بدفشو بالبحيرة

قافلة سكانية شاملة بقرية العادلى بدفشو بالبحيرة