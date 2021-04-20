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حزب ميركل يرشح رسميا آرمين لاشيت لخوض الانتخابات على منصب المستشار الألمانى

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:47 م
حزب ميركل يرشح رسميا آرمين لاشيت لخوض الانتخابات على منصب المستشار الألمانى أرمين لاشيت
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن المجلس التنفيذى لحزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى، حزب المستشاره الألمانية إنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، دعمه الكبير لرئيس الحزب أرمين لاشيت لينافس كمرشح على منصب المستشار الألمانى فى الانتخابات الألمانية المقبلة.
 
وأسفرت نتائج التصويت عن حصول أرمين لاشيت على نسبة 77,5 %، وفق ما أفاد مشاركون، بينما حصل زودر على 22.5 %، وقال متحدث باسم الحزب المسيحى الديمقراطى إن 31 من أعضاء المجلس دعموا لاشيت وصوت تسعة لصالح منافسه ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وامتنع ستة أعضاء عن التصويت.
 
ويشار إلى أن المنافسة كانت قد اشتدت بين لاشيت رئيس وزراء ولاية شمال الرين ويستفاليا على دعم قيادة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ضد ماركوس زود الذى رفض الانسحاب، مشيراً إلى أنه يتمتع بشعبية أكبر بين الألمان إضافة إلى دعم نواب التحالف المسيحى له.
 
ويذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تنتهى ولايتها فى سبتمبر القادم، وسيتم إجراء انتخابات برلمانية واختيار مستشار جديد لألمانيا وسيتم خروج ميركل من السلطة بعد 16 عاماً من الحكم.

ارمين لاشيت

ماركوس سودور

انتخابات المانيا

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