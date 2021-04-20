حتى لا ننسى جرائمهم.. اليوم السابع يوثق محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

كتب محمود عبد الراضي ـ تصوير ماهر إسكندر

مشاهد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم أثناء مروره بموكبه في مدينة نصر، تعبر عن حجم قسوة الإرهاب واستباحته للدماء، تلك المشاهد التي عرضها مسلسل الاختيار2 .

وفي إطار التذكير بجرائم الجماعات الإرهابية، "حتى لا ننسى جرام الاخوان"، يقدم "اليوم السابع" صورا حقيقية من مكان وقوع الحادث في 5 سبتمبر سنة 2013 قبل 7 سنوات من الآن، والتي ترصد حجم العنف للجماعة الإرهابية، وعلى رأسها الإرهابي الأشهر هشام عشماوي.

وتوثق صور اليوم السابع، جرائم الجماعات الإرهابية، وتعطشها لإراقة الدماء والعنف، واستهداف الأبرياء، والاتجار باسم الدين، حتى تبقى جرائمهم تعلنهم في كل زمان.