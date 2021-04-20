حبس سائق 4 أيام بتهمة ذبح عاطل فى مشاجرة على أولوية المرور بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، تحت المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس سائق "توك توك" ذبح عاطل بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، قد شهدت جريمة بشعة، وذلك عندما تجرد سائق توك توك من مشاعر الإنسانية وقام بقتل عاطل ذبحا بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور ، تم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بوصول "م. ع" 24 عاما عاطل، إلى مستشفى منوف العام جثة هامدة، بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام "م. م" سائق توك توك بقتله بسكين فى مشاجرة، بسبب خلافات على أولوية المرور، فتم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.