اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:28 ص
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جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من زراعة 12300 شجرة مثمرة داخل المدينة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:00 ص
جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من زراعة 12300 شجرة مثمرة داخل المدينة المدن الجديدة - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم الانتهاء من زراعة نحو 12300 شجرة مثمرة فى عدد من المناطق داخل المدينة .
 
وأضاف المهندس محمد مصطفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أبرز المناطق التى تم الانتهاء من تشجير الشوارع بها هي "1185، وابني بيتك 7 ، والمخابرات، وابني بيتك 4 ، والنايل سات، وطريق زويل ".
 
وأشار إلى أن الجهاز مستمر فى خطة التشجير ، لحين الانتهاء من تشجير كامل شوارع وأحياء المدينة بالكامل .
 
كان  المهندس محمد مصطفي ، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، قد أكد فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع"، أنه الجهاز خصص ما يزيد عن 700 مليون جنيه ، لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق داخل المدينة، بالإضافة الي تخصيص ما يقرب من 50 مليون جنيه لاعادة وتأهيل ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة .
 
وأضاف أنه سيتم تنفيذ مشروعات طرق فى عدة مناطق منها " منطقة الـ104 عمارة ، وابني بيتك 7 ، و645 عمارة ، ومنطقة 262  عمارة ، ومنطقة سكن مصر، ومشروع دار مصر، و1185 عمارة ، و130 فدان، ومنطقة اسكان الأراضى كميزة وأكثر تميزا .
 
وأشار الي أن خطة الجهاز تقدر بنحو 3 مليار و250 مليون جنيه ، خلال العام المالي 2021، وتتضمن تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء وإسكان ولاند سكيب وخلافة .
 
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المهندس محمد مصطفي والزميل أحمد حسن

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المهندس محمد مصطفي والزميل أحمد حسن

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

تشجير الشوارع

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