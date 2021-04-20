جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من زراعة 12300 شجرة مثمرة داخل المدينة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر ، أنه تم الانتهاء من زراعة نحو 12300 شجرة مثمرة فى عدد من المناطق داخل المدينة .

وأضاف المهندس محمد مصطفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أبرز المناطق التى تم الانتهاء من تشجير الشوارع بها هي "1185، وابني بيتك 7 ، والمخابرات، وابني بيتك 4 ، والنايل سات، وطريق زويل ".

وأشار إلى أن الجهاز مستمر فى خطة التشجير ، لحين الانتهاء من تشجير كامل شوارع وأحياء المدينة بالكامل .

كان المهندس محمد مصطفي ، رئيس جهاز حدائق أكتوبر ، قد أكد فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع"، أنه الجهاز خصص ما يزيد عن 700 مليون جنيه ، لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق داخل المدينة، بالإضافة الي تخصيص ما يقرب من 50 مليون جنيه لاعادة وتأهيل ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة .

وأضاف أنه سيتم تنفيذ مشروعات طرق فى عدة مناطق منها " منطقة الـ104 عمارة ، وابني بيتك 7 ، و645 عمارة ، ومنطقة 262 عمارة ، ومنطقة سكن مصر، ومشروع دار مصر، و1185 عمارة ، و130 فدان، ومنطقة اسكان الأراضى كميزة وأكثر تميزا .

وأشار الي أن خطة الجهاز تقدر بنحو 3 مليار و250 مليون جنيه ، خلال العام المالي 2021، وتتضمن تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء وإسكان ولاند سكيب وخلافة .