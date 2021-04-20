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توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس لحضور الاختبار التقنى.. صور

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:37 ص
توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس لحضور الاختبار التقنى.. صور توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس
كتب محمود طه حسين

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توافد طلاب الثانوية العامة قبل قليل على المدارس الثانوية لحضور ثان أيام الاختبار التقنى، لاختبار الشبكات والأحمال والتابلت وكلمات السر وأكواد الاختبارات، حيث يؤدى  طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر، كما يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط، أما الطلاب الآخرون يذهبوا يوم الخميس، حيث نختبر الشرائح الموجودة بأجهزة التابلت فقط.

وبينت الوزارة، أن الهدف من الاختبار التجريبي الحالي ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمي، وإنما الاطمئنان على التابلت وبمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجستي من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها.

وقد حقق اليوم الأول الأحد الماضى الأهداف المرجوة منه بالكامل، وتستكمل الوزارة العمل اليوم الثلاثاء وبعد غد الخميس للوصول إلى افضل الحلول التقنية لأداء الامتحانات النهائية.

توافد طلاب الثانوية العامة لحضور الاختبار التقنية
توافد طلاب الثانوية العامة لحضور الاختبار التقنية

 

توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس لحضور الاختبار التقنية
توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس لحضور الاختبار التقنية

 

توافد الطلاب على المدارس لحضور الاختبار التقنية
توافد الطلاب على المدارس لحضور الاختبار التقنية

 

توافد طلاب الثانوية يؤدون الاختبار التقنية
توافد طلاب الثانوية يؤدون الاختبار التقنية

 

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


التربية والتعليم

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الثانوية العامة

الاختبار التجريبى للثانوية العامة

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