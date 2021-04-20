تموين بورسعيد: مطاحن شرق الدلتا جاهزة لإستقبال موسم توريد القمح

بورسعيد - محمد عزام

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن مطاحن شرق الدلتا جاهزة لاستقبال موسم توريد القمح، والذى يفتتحه المحافظ اللواء عادل الغضبان، غد الأربعاء.

وتفقد ثابت يرافقه محمد عوض عبد الله وكيل مديرية التموين والمهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، والمهندس ممدوح رمضان رئيس صيانة الحبوب بالمديرية، مطحن شرق الدلتا - بمنطقة القابوطى لمتابعة سير العمل ومدى جاهزية المطحن لاستقبال موسم توريد الأقماح لعام 2021.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على مسئول المطحن والقائمين عليه بإتباع الطرق السليمة ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية بالتعقيم المستمر لمواجهة فيروس كرونا وذلك لاستلام وحفظ القمح بدرجاته المختلفة والعناية بأماكن التخزين.

وأشار إلى أن أسعار توريد القمح خلال الموسم الحالى والتى تم تحديدها كالتالى : (سعر توريد أردب القمح لعام 2020/2021.)، 725 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، 715 جنيه لدرجة نقاوة 23، 705 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 .

وأوضح أن ساعات العمل فى رمضان من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، وذلك بصومعة شرق الدلتا بالقابوطى - بمنطقة السيد متولى.

وتقوم لجان المتابعة اليومية، والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.

وتستمر جهود المديرية فى متابعة المطاحن والصوامع بصورة دورية للوقوف على مدى جهازيتها إستعدادا لإستقبال موسم توريد الأقماح لعام 2021.



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