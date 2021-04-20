"تموين بورسعيد": استلام 125 طن قمح فى اليوم الأول للتوريد من المزارعين

بورسعيد - محمد عزام

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، استلام وتوريد 125 طن قمح من المزارعين فى اليوم الأول.

وأكد "ثابت"، في بيان له، على اختلاف السعر حسب درجة النقاء، وأنه جرى تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، لافتًا إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، وذلك بناء على تكليفات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأشار إلى أنه جرى التسليم في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي، والتى تعمل من الساعة 8 صباحاً الله وحتى 4 مساءً بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام.