تعليم بالقليوبية: حصر مشكلات الامتحان التجريبى للصف الثالث الثانوى لسرعة تلاشيها

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بديوان عام المديرية بحضور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمد خميس مدير عام الشئون المالية والإدارية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التعليم بالقليوبية، أنه تناول الاجتماع المشاكل التي تواجه مديرى الإدارات وتذليل كافة العقبات والوصول لحل لجميع العقبات التى تواجههم وفقا للإمكانات المتاحة، مؤكدا علي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المدارس لحماية الطلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا داخل اللجان الامتحانية، وضرورة استخدام المطهرات والتعقيم المستمر لجميع المدارس بشكل دورى والمحافظة علي التباعد بين الطلاب.

وأكد، علي استمرار الاجازات الاستثنائية بناءا علي تقارير طبية معتمدة من لجان التأمين الصحي، والإلتزام بالتناوب داخل كل إدارة تعليمية ولكل مدير إدارة كما يتراءى له داخل إدارته وله حق التصرف بشأن هذا الأمر ولصالح العملية التعليمية.

كما شدد، علي ضرورة الاستعداد لامتحانات النقل والصف الأول الثانوى والثاني التي تعقد في الفترة القادمة وتجهيز المدارس واستعدادها لاستقبال الإمتحانات وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب وحفاظا علي سلامتهم، مؤكدا علي تفعيل المتابعة المستمرة للمدارس فى الفترة القادمة لسرعة التجهيز لاستقبال الامتحانات.

وأشار إلى ضرورة حصر المشكلات التي واجهت طلبة الصف الثالث الثانوى في الامتحان التجريبي سواء مشكلات التقنية أو أي مشكلات داخل المدارس وإعداد تقرير مفصل عن هذه المشكلات لسرعة تلاشيها خلال الفترة المقبلة.

ووجه، بضرورة تفعيل التدريب المهني المستمر للمعلمين في جميع التخصصات والأخصائين والإداريين بجميع المدارس مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية وضرورة المتابعة الجيدة للتدريبات المنعقدة في الفترة القادمة.

جانب من الاجتماع



خلال اجتماع تعليم القليوبية