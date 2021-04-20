تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تكثيف المتابعة على جميع المدارس

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إجتماعا موسعا بحضور روحية أبو غالى مدير إدارة المتابعة وتقييم الآداء بمديرية التربية والتعليم ، وذلك اليوم الثلاثاء ،بتواجد مديرى إدارات المتابعة وتقييم الآداء وأعضاء المتابعة بالإدارات التعليمية الثمانية، وذلك لمناقشة آليات عمل إدارة المتابعة فى المرحلة القادمة.

و قال الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم ،إن آليات عمل إدارة المتابعة فى المرحلة القادمه يجب أن تعمل على إزالة السلبيات والمعوقات ،بما يحقق أعلى كفاءة للعملية التعليمية ،مشددا على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية والقواعد المنظمة.

كما شدد محمد سعد، على أهمية متابعة تنفيذه القرارات الوزارية والكتب الدورية فى المؤسسات التعليمية ،ووجه بضرورة تكثيف المتابعات على جميع المدارس بكل المراحل ومتابعة أعمال الامتحانات بدقة، مؤكدا أن المتابعة عنصر أساسى ورئيسى من عناصر الإدارة الجيدة حيث تعتبر عناصر الإدارة هى التخطيط توجيه ومتابعه وتنظيم وتقويم أو رقابه فهى تعد من عناصر الإدارة الحديثة ،ومشيرًا إلى أن التقييم عملية على قدر عال من الأهمية، وليس هناك مجال للشك فى أن الأفراد فى المواقع الإدارية هم الأكثر إدراكا لأهمية المتابعة والتقييم فى نجاح أى منظومة.

وأن المتابعة هى عملية المقارنة بين ما تم إنجازه وما هو مخطط لإنجازه لضمان النهوض بالعملية التعليمية ومصلحة الطالب الذى هو محور العمليه التعليمية.

كما أجاب الدكتور محمد سعد على استفسارات المتابعين وشكر لهم مجهوداتهم فى الأداء وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلاب على التعلم والتفوق .