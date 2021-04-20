تعرف على طرق الوقاية من حرائق السيارات أثناء القيادة بالطرق

كتب عبد الرحمن سيد

تكثر حرائق السيارات بالطرق نتيجة لعدم دراية المواطنين بالطرق السليمة للوقاية من أخطار هذه الحرائق، وتعد الخطورة الأكبر فى حدوث تسريبات الوقود ما ينتج عنها اشتعال للكميات المتسربة من السيارة.



وهناك مصدر خطورة أخر، وهو التوصيلات الكهربائية التى تحدث فيها ماس كهربائى بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الأسلاك وحدوث اشتعال، ما يؤثر على كافة المواد القابلة للاشتعال.

كما تحدث الحرائق بسبب تآكل الطبقة العازلة، فيحدث ماس كهربائى، كما أن سوء التوصيلات الكهربائية نتيجة لعدم اتباع الأصول الفنية فى حالة تركيب إضافات جديدة فى السيارة، من ضمن أسباب الحرائق.



ولهذا، فإن هناك تعليمات تقدمها الإدارة العامة للحماية المدنية يجب اتباعها للوقاية من خطر تلك الحرائق، نرصدها كالتالى:..



أولا بالنسبة لخطر حريق الوقود بالسيارة



1- يجب التأكد من عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم – منظم الوقود" كما يجب التأكد من مراقبة وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع أحكام ربط الفواصل بين المواسير والخراطيم.



2- على قائدى السيارات عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجفف من الوقود وأثناء عمليات الإصلاح يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وجود أبخرة للوقود.



ثانيا بالنسبة لخطر الكهرباء

1- يجب التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية والتأكد أنها معزولة مع عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.



2-يمنع ترك الأسلاك لعدم حدوث أى احتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة كما يجب التأكد من عدم ملامسه طرفى البطارية لمعدن السيارة.



3- على قائدى المركبات عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء منها داخل السيارة مع شدة الرياح أثناء القيادة وعند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.