تحصين 76671 رأسا فى حملة للتطعيم ضد مرض الجلد العقدى للأبقار بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على متابعة أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار والأغنام بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام.

وأوضح المحافظ، أن أعمال الحملة أسفرت خلال الأيام الماضية عن تحصين 76671 رأس ماشية من الأبقار والأغنام بنطاق المحافظة، مؤكدا أن تنفيذ تلك الحملة يأتى فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى ، حيث بدأت الحملة أعمالها السبت الموافق 3 أبريل الجارى.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه لاتوجد أى حالات اشتباه بمرض الجلد العقدى للابقار وجدرى الاغنام والمديرية تقوم أيضا بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الحملة القوميه للتحصين المشار إليها ستستمر على مدى شهر كامل، مضيفا أن حماية الثروة الحيوانيه والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا ، وأن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى بما يؤدى إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان ، كما أكد على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الامراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل حال انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.