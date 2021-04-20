اليوم السابع
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تحصين 163 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام فى المنوفية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:11 ص
تحصين 163 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام فى المنوفية تحصين الماشية بالمنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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قال الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من تحصين 162 ألفا و797 رأس من الأبقار والأغنام بنسبة 80%، من إجمالى 203 آلاف و149 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية يوم 3 أبريل الحالى للتحصين ضد مرضى التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم الانتهاء من عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان ، مشيرا إلى استمرار عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية.

وأشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمثل هذه الحملات القومية والتى تستهدف تغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الحملات وتحقيق المستهدف منها.


بيطرى المنوفية

تحصين الماشية

مرض الجلد العقدى

محافظ المنوفية

المنوفية

الحفاظ على الثروة الحيوانية

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