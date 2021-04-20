تجديد حبس خادمة وربة منزل متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مسنة بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس خادمة وربة منزل، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة مسنة فى الطالبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

كشفت التحقيقات، أن غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة بمنطقة الطالبية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشقة تقيم بها مسنة، وأن خادمة كانت تعمل لديها وراء ارتكاب السرقة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، والقبض على ربة منزل ساعدتها في ارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.