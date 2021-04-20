اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:58 م
خالد صلاح
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بدء موسم توريد القمح للصوامع والهناجر بالدقهلية بـ 32 موقع

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:16 م
بدء موسم توريد القمح للصوامع والهناجر بالدقهلية بـ 32 موقع توريد قمح -أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن اليوم الثلاثاء، هو بداية موسم توريد القمح للصوامع والهناجر بمراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، موضحًا أن عدد المواقع التى يتم التوريد لها يبلغ 32 موقعا بنطاق المحافظة، وقد كلف "مختار" السيد دايرة وكيل وزارة التموين بضرورة متابعة لجان التموين المستمرة لأعمال التوريد حتى نهاية موسم التوريد لهذا العام 2021.

 

وقال محافظ الدقهلية إن اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 235 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز وإعداد الشون والصوامع بجميع ما يلزمها من إمكانات وتجهيزات لاستقبال الأقماح التى يتم توريدها.

 

وكلف مختار لجان المتابعة الميدانية من الوحدات المحلية لمتابعة عمليات التوريد على مدار اليوم وبهدف التجاوب الفورى مع أية مشكلات طارئة للتيسير على المورين، مؤكدا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد قمح ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامه الجميع.

 

ومن جانبه، أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين إنه يتم استلام محصول القمح على مدار اليوم من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة فى عمليات التوريد فى مختلف الصوامع والشون.

 

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تموين الدقهلية

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