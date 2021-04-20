اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:39 ص
خالد صلاح
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باكستان تمنع دخول القادمين من الهند لظهور سلالة جديدة من كورونا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 ص
باكستان تمنع دخول القادمين من الهند لظهور سلالة جديدة من كورونا كورونا فى باكستان - أرشيفية
أ ش أ

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فرضت باكستان حظرًا على المسافرين القادمين من الهند عبر الطرق الجوية أو البرية، لمدة أسبوعين، بسبب تفشي سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في الهند.
وذكر مركز القيادة والتشغيل الوطني في باكستان - في بيان أوردته صحيفة (دون) الباكستانية - أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير التخطيط والتنمية أسعد عمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن سلالة جديدة مزدوجة التحور ظهرت في الهند وتعد السبب وراء ارتفاع الإصابات في البلاد مؤخرًا.
وقرر مركز القيادة والتشغيل الوطني إدراج الهند في الفئة "ج" لمدة أسبوعين، وستتم مراجعة قائمة الدول المدرجة في هذه الفئة في 21 أبريل الجاري لمتابعة تفشي السلالة الهندية في دول أخرى.
وبلغت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند اليوم 273 ألفًا و810 إصابات، ليصل إجمالي المصابين إلى 15 مليونًا و61 ألفًا و919 شخصًا.

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