باكستان تتجه نحو تصويت برلمانى لطرد سفير فرنسا بعد احتجاجات عنيفة

وكالات

أفاد وزير الداخلية الباكستاني إن الحكومة ستسعى لتصويت في البرلمان اليوم الثلاثاء على طرد السفيرالفرنسى بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا.

وحسب موقع فرانس 24، طرد السفير واحد من أربعة مطالب رئيسية لحركة "لبيك باكستان" المتشددة التي تقوم باحتجاجات منذ أكثر من أسبوع.

وبدأت باكستان الاثنين محادثات مع الحركة، وقال الوزير شيخ راشد أحمد في بيان مسجل بالفيديو "بعد مفاوضات طويلة مع حركة لبيك باكستان، تم الاتفاق على أن نطرح مشروع قرار في البرلمان اليوم لطرد السفير الفرنسي".

وأطلق أمس الاثنين سراح 11 عنصرا من الشرطة الباكستانية قام متظاهرون ينتمون إلى "حركة لبيك باكستان" المحظورة باحتجازهم على هامش المظاهرات المناهضة لفرنسا في لاهور طالبت بطرد السفير الفرنسي من البلاد.

من جانبها دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة باكستان "مؤقتا" بسبب ما اعتبرته "تهديدات جدية".