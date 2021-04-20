انتشال جثة شاب مجهول الهوية من مياه النيل بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقناطر الخيرية، جثة شاب من مياه النيل أمام محطة مياه الشرب بمدينة القناطر، وتبين أن الجثة لا توجد بها إية إصابات ظاهرية، وتم نقلها إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور، مدير شرطة المسطحات المائية في القناطر الخيرية، يفيد العثور على جثة بالقرب من محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالقناطر.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لشاب فى العقد الثانى من العمر مجهول الهوية، ويرتدى بوكسر أسود فى أبيض وعارى الجسد ولا توجد به أي إصابات ظاهرية بالجثة أو متعلقات تدل على شخصيته.