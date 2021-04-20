اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتشال جثة شاب مجهول الهوية من مياه النيل بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 06:00 م
انتشال جثة شاب مجهول الهوية من مياه النيل بالقناطر الخيرية انتشال جثة غريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقناطر الخيرية، جثة شاب من مياه النيل أمام محطة مياه الشرب بمدينة القناطر، وتبين أن الجثة لا توجد بها إية إصابات ظاهرية، وتم نقلها إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور، مدير شرطة المسطحات المائية في القناطر الخيرية، يفيد العثور على جثة بالقرب من محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالقناطر.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لشاب فى العقد الثانى من العمر مجهول الهوية، ويرتدى بوكسر أسود فى أبيض وعارى الجسد ولا توجد به أي إصابات ظاهرية بالجثة أو متعلقات تدل على شخصيته.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الانقاذ النهرى بالقليوبية

القناطر الخيرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بأحد أكشاك القناطر الخيرية

الجمعة، 16 أبريل 2021 10:58 ص

تجديد حبس مسجل خطر سبق اتهامه فى 26 قضية مخدرات وسلاح بالقناطر الخيرية

الأحد، 11 أبريل 2021 04:00 م

ضبط مسجل خطر سبق اتهامه ومطلوب ضبطه فى 29 قضية مخدرات وسلاح بالقناطر الخيرية

الخميس، 08 أبريل 2021 05:34 م

أمن القليوبية يضبط مسجل خطر بحوزته 300 لفافة هيروين واستروكس بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 11:52 م

ضبط مستريح القناطر الخيرية وزوجته لنصبهما على المواطنين فى 30 مليون جنيه

الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:47 م

قطع مياه الشرب عن القناطر الخيرية مساء اليوم لغسيل الشبكات بالكلور

الإثنين، 29 مارس 2021 05:00 ص

قطع مياه الشرب عن القناطر الخيرية 3 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور غدا

الأحد، 28 مارس 2021 10:57 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة