النيابة تحقق فى واقعة سرقة لص سيارة بها طفلتين بمصر الجديدة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة سرقة شخص مجهول سيارة بها طفلتين ما دفعه لتركها في الشارع وفر هاربا، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في المكان لتحديد هوية المتهم.

البداية كانت بتلقي شرطة النجدة، بلاغا بالعثور على طفلتين تبكيان في أحد شوارع مصر الجديدة، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الطفلتين، وتبين من التحريات والتحقيقات أن لص حاول سرقة سيارة مركونة أمام محل، وعقب ركوبه السيارة فوجئ بوجود طفلتين، فتركهما وفر هاربا، ونجح رجال المباحث في التوصل لوالدة الطفلتين، وتم تسليمهما لها، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم.