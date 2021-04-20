النيابة تؤكد اتهام لص الشقق السكنية بمصر القديمة فى قضايا سابقة

كتب سليم على

كشفت نيابة مصر القديمة الجزئية، أن العاطل المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضايا سرقة سابقة.

و اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه، كما تم بإرشاده ضبط بعض المسروقات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة أُخرى "جارى التوصل لمالكها".

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (كمية كبيرة من العملات والمشغولات الذهبية والفضية- مبلغ مالى - ساعة) من داخلها.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (مفك حديدى- سلاح أبيض "مطواة").