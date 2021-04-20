اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بسرعة التحريات حول حريق ملحق بدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:24 م
النيابة تأمر بسرعة التحريات حول حريق ملحق بدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر الحماية المدنية - أرشيفية
كتب سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، رجال المباحث بسرعة التحريات حول حريق نشب داخل مبنى ملحق بدير الأمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم بمنطقة الدرب الأحمر، نتيجة لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز ووقوع حريق أسفر عنه مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين، وإعداد تقرير يتضمن أسباب الحريق وحجم الخسائر والتلفيات التى نتجت عن الحريق.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع حريق داخل مبنى تابع لدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بانتقال سيارات الإطفاء، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق في مبنى مخصص لسكن عمال الدير، ونتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


حريق مبنى

الدرب الأحمر

دير الأمير تادرس

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

الحماية المدنية بالقاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة