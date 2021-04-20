النمسا: خطة جديدة لإنهاء الإغلاق العام بحلول منتصف مايو المقبل

فيينا /أ ش أ/

أكد المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أن الحكومة انتهت من وضع خطة مكتملة لفتح البلاد بما يوفر العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بحلول الصيف المقبل.

وقال كورتس - فى تصريحات اليوم الثلاثاء - إن الخطوة الأولى من فتح البلاد ستتم فى منتصف مايو المقبل، مشيرا إلى أن القيود الأمنية والمجتمعية المشددة المرتبطة بوباء كورونا سيتم إلغاؤها تدريجيًا فى شهرى يونيو ويوليو المقبلين.

وأضاف كورتس أنه سيتم تطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بحلول منتصف مايو المقبل، منوها إلى أنه بحلول نهاية يونيو وبداية يوليو سيتم تطعيم كافة السكان فى عموم البلاد.

وأشار كورتس إلى أنه سيتم استئناف العمل فى المطاعم وأماكن الترفيه والمتاحف والمسارح وكل المنشآت السياحية والملاعب الرياضية فى منتصف شهر مايو المقبل بشرط توافر الجواز الإلكترونى الأخضر الذى يفيد بالخلو والتحصين من وباء كورونا، وستكون كل المناسبات متاحة دون قيود سواء فى الهواء الطلق أو الأماكن المغلقة.

ولفت إلى أن الحكومة تخطط لإعادة أكثر من 5 آلاف عاطل لسوق العمل فى الشهور القليلة المقبلة، من خلال برنامج التحفيز الاقتصادى للشركات وتوفير فرص العمل.