المتهم والأفوكاتو.. ادعى إصابته بكورونا للتغيب عن محاكمته فتوفى بالوباء

كتب إيهاب المهندس

خلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو"، سنتحدث عن واقعة قتل حدثت بالجيزة اتهم فيها تاجر من أسيوط، وحصل على حكم غيابي بالسجن 10 سنوات. وبعد عمل إعادة إجراءات، طالب أبناء المتهم من دفاع والدهم التأكيد أمام المحكمة بان والدهم مصاب بكورونا على خلاف الحقيقة، ليصاب المتهم بالوباء بالفعل بعد الجلسة بـ 4 أيام ويتوفى بعد الإصابة بأسبوع.

في البداية يقول شعبان سعيد المحامى بالنقض: القضية اللى هنتكلم عنها هي قضية قتل حدثت في عام 2011، وحصل فيها تاجر على حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات، وبعد ذلك تم عمل إعادة إجراءات وتم تجميع كل الأدلة التي تؤكد براءة المتهم بسبب وجود محاضر اثبات حاله بان المتهم كان في الصعيد وقت وقوع جريمة القتل.

وتابع: في يوم عمل جلسة إعادة الإجراءات المتهم خاف الذهاب للمحكمة وأولاده طالبوا تأجيل القضية لأنه مصاب بكورونا علشان خائف يروح الجلسة، وطلبت منهم أن يحضر والدهم فكل الأدلة تؤكد براءته وطلبت الحضور عن المتهم بتوكيل خاص والمحكمة قالت لو بسيارة اسعاف لازم يحضر أمام المحكمة.

واستكمل: الحقيقة بعد الجلسة بـ 4 أيام أولاد المتهم اخبروني بإصابة والدهم بكورونا، وبعد ثلاثة أو أربع أيام تانى قالوا ان والدهم دخل العناية المركزة وبعدها بيومين توفى المتهم بالكورونا.

وأشار: فانا استغربت ان المتهم ادعى إصابته بكرونا ومكنش عنده كورونا ومات بالوباء وبعد كده قدمت شهادة بوفاة المتهم.. محدش يدعى على نفسه المرض، وبشروا ولا تنفروا.

تمر في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحاميين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التى قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.