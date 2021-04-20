المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة لترويجها بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 39213 لشهر ديسمبر من العام المنقضي 2020، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، بحيازة "ن . ع. س. ح" 50 عاما عاطل، ومقيم بدائرة المركز، لمخدر الأفيون وجوهر ونبات الحشيش، في غير الأحوال المصرح به قانونا، بقصد الاتجار والتربح، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.