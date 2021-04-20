اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة لترويجها بالشرقية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:11 م
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة لترويجها بالشرقية المستشار أحمد الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

 
تعود أحداث القضية رقم 39213  لشهر ديسمبر من العام المنقضي 2020، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، بحيازة "ن . ع. س. ح" 50 عاما عاطل، ومقيم بدائرة المركز، لمخدر الأفيون وجوهر ونبات الحشيش، في غير الأحوال المصرح به قانونا، بقصد الاتجار والتربح، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

مركز شرطة بلبيس

السجن المؤبد

جنايات الزقازيق

حيازة افيون

مدير أمن الشرقية

تجارة الأفيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة