الكركدية ضمن المشروبات الرمضانية الممنوعة عن الحوامل.. اعرفى السبب

كتبت هند عادل

فترة الحمل من الفترات المهمة للغاية في حياة كل سيدة وهى تحتاج إلى رعاية خاصة، وتلجأ بعض السيدات إلى تناول بالمشروبات الساخنة كالكركديه، ويعد الكركديه أحد المشروبات الرمضانية التي يفضلها الكثيرون، وتقدم السطور التالية معلومات عن أمان الكركدية للحامل من عدمه، وفقا لتقرير لموقع healthline.

ما هو الكركديه؟

الكركديه نبات مزهر يتم استهلاكه غالبًا كشاي ساخن أو بارد عند تخمير بتلات الزهور المجففة، يعتبر الكركديه غنيًا بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، دعم فقدان الوزن، محاربة البكتيريا، بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد في تحسين صحة الكبد بالإضافة إلى أنه قد يحتوي على بعض المركبات التي يمكن أن تعمل كمواد وقائية من السرطان.

هل هو آمن في الحمل؟



بينما يقدم الكركديه الكثير من الفوائد الصحية ، لا ينصح به عادةً إذا كنت حاملاً أو مرضعة، على الرغم من أن الدراسات التي تشير إلى المخاطر المحتملة أثناء الحمل أجريت على الحيوانات فإن النتائج مقلقة بدرجة كافية حيث تشير إلى أن تناول الكركديه يزيد مخاطر الإجهاض.

كما ارتبط الكركديه أيضًا بتعزيزه فرص بدء الدورة الشهرية حيث يساعد الكركديه على تنظيم الهرمونات التي تؤثر على دورتك الشهرية بالنسبة لأولئك الذين يعانون من فترات غير منتظمة أو غير متكافئة ، يمكن أن تساعد مكملات الكركديه في موازنة ذلك، ولكن إذا كنت حاملاً ، فأنت لا تريدين بالضرورة العبث بهرموناتك.

ويُعرف الكركديه بتأثيره المطمث، ويمكن أن يحفز تدفق الدم إلى الرحم للمساعدة في تحفيز الدورة الشهرية ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية لتناوله، التقلصات ، والنزيف ، والولادة المبكرة.