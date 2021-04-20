"القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم دورة تدريبية للرائدات الريفيات

الإسكندرية - جاكلين منير

قالت ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسكندريه ، أنه تم صباح اليوم الثلاثاء عقد دورة تدربيه للرائدات الريفيات والمتطوعات وأعضاء فرع المجلس المشاركين فى حملة طرق الأبواب التى ينفذها المجلس ، تحت عنوان " المعادلة الصح " ، بهدف رفع الوعى المجتمعى بأضرار استخدام الزيوت المهدرجه وماهيتها والطرق الصحيحة لاختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والاسرة.

وأشار فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية أن الدورة التدريبية ، استهدف تدريب 48 رائده ريفيه ومتطوعه ، ويهدف التدريب توعية الرائدات الريفيات والمتطوعات وأعضاء فرع المجلس المشاركين ، تدريبهم على رسائل الحملة وشرحها من خلال تعريفهم باضرار الزيوت المهدرجة والاستخدام الآمن والصحى للمواد الغذائية ، وخلال التدريب تم عمل محاكاه لعمليه الزيارات اشتركت فيها الرائدات وكيفيه نقل المعلومات للمستهدفين .

جدير بالذكر أن الحملة تأتى بهدف التعريف بمدى خطورة استخدام الأطعمة والزيوت المهدرجه على على صحة الأسرة وخاصة فيما يتعلق بأمراض القلب ، وكيفية التحقق من المنتجات الصحية الغير ضارة على صحة الاسرة المصرية وطرق استخدامها

وأضافت مقررة الفرع ان الحمله سيتم تنفيذها بمحافظة الاسكندريه فى الفترة من 25 إلى 27 أبريل على مستوى 5 أحياء



المحاضرين بالندوة