اليوم السابع
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القبض على أم عبده "مستريحة" المنوفية الهاربة فى قنا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:38 ص
القبض على أم عبده "مستريحة" المنوفية الهاربة فى قنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط مستريحة المنوفية التى قامت بالنصب على المواطنين فى مركز الباجور بمحافظة المنوفية وهربت إلى قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد القبض على "هالة. ز"، وشهرتها "أم عبده"، متهمة بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أمولهم بعدما أوهمتهم بالقدرة على التوظيف.

وكانت قد أظهرت التحريات أن "أم عبده"، تمكنت من جميع الأموال الكبيرة بعدما أوهمت ضحاياها قدرتها على التوظيف مقابل أرباح تصل إلى 10% شهريًا، وقامت بالنصب على العديد من المواطنين الذين بحثوا عن الكسب السريع، ثم هربت.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.


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