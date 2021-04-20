العلوم الصحية: مجلس الوزراء خاطب الصحة لإدراج الخريجين بقانون المهن الطبية

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للعلوم الصحية، إن هيئة مستشارى مجلس الوزراء، قد خاطبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن كتاب النقابة العامة للعلوم الصحية رقم 348 المؤرخ فى 3 أبريل 2021، بشأن طلب إدراج خريجى المعاهد الفنية الصحية الحاصلين على درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية، ضمن قانون كادر المهن الطبية المزمع تعديله.



وطالب مجلس الوزراء فى المخاطبة، التى تم توجيه نسخة منها للنقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، في 18 أبريل الجاري، رقم صادر 10685-3، بالدراسة والإفادة بما ينتهى إليه الرأى، تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.



وأوضحت النقابة العامة للعلوم الصحية، إن ذلك يأتي بعد إرسالها خاطبت لرئيس مجلس الوزراء في 3 أبريل الجاري، لإدراج الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية ضمن المستفيدين بقانون المهن الطبية، لحفظ حق هذه الفئة مؤقتاً، لحين تعديل القانون، حيث أن أول دفعة حصلت على هذا البكالوريوس كانت في عام 2017، بينما صدر قانون الكادر في 2014، وذلك بمعاملتهم وفقاً لقانون كادر المهن الطبية مالياً وإدارياً.



وأضافت النقابة، فى خطابها، أن أعضائها يمثلون عماد المنظومة الطبية، وتشمل 14 تخصصا من خريجي المعهد الفني الصحي (أشعة – مختبرات – تركيبات أسنان – تسجيل طبي وإحصاء – مسعفين ورعاية حرجة – صيانة أجهزة طبية – مراقبين صحيين – تغذية علاجية – صيدلة وصناعات دوائية – عظام – تخدير- أطراف صناعية – تثقيف صحي)، ولم يتوانوا لحظة عن خدمة مصر، في ظل جائحة كوفيد 19، بل صمدوا واستشهد منهم الكثير وأصيب الآلاف، وإلى أن تنتهي تلك الجائحة سنظل في خدمة الوطن دوماً.



وتابعت: يوجد 5 تخصصات حصلت علي درجة البكالوريوس، وتقدم خريجوها لتسوية حالاتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلي، وهم يشغلون نفس المهام، ويعملون في نفس الأعمال السابقة على طلب التسوية، وتم إستحداث مجموعة تخصصية لهم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحمل اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" وكذلك استحداث مسمي وظيفي لهم، هو "أخصائي تكنولوجيا/ فرع التخصص"، وهذا تطور محمود يواكب العالم، ولكن ما يؤرقهم هو خروجهم من كادر المهن الطبية، وانخفاض أجورهم الوظيفية.