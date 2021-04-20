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العامة للطرق والكبارى: الانتهاء من توسعات الطريق الدائرى نهاية يونيو

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:18 م
العامة للطرق والكبارى: الانتهاء من توسعات الطريق الدائرى نهاية يونيو الدائرى
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن الكوبرى الدائرى يمثل أهمية كبرى، حيث يمر بأكثر 3 محافظات بهم كثافات مرورية، وحجم الكثافة المرورية به مرتفع للغاية، موضحا أنه سيتم من التوسعات الحالية للكوبرى في نهاية شهر يونيو المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لابد من اجراء توسيع الطريق، متابعا: واجهتنا تحديات كثيرة للغاية ولكن تعاملنا معها بالتعاون مع أجهزة الدول ، لافتا إلى أنه سيتم توسيع الدائرى بـ 7 حارات وفى بعض المناطق بـ 8 حارات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى،: قابلتنا تحديات كثيرة مثل مواسير المياه وخطوط الطرد والكهرباء والضغط العالى ويتم التعامل معها بحذر شديد ، مستطردا: لا أحد يخرج من بيته إلا بعد أن يحصل على مقابل مادى جيد يكفيه ان ينتقل لمسكن جيد، كما أننا نعيد تأهيل للمنازل ومصانع الدائرى بحيث لا نؤثر عليها.

وقال رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، إنه سيتم الانتهاء من التوسعات الحالية للدائرى نهاية شهر يونيو المقبل وسنستغرق 6 أشهر أخرى من أجل الانتهاء من إزالة كافة المباني التي تم تحديدها لتنفيذ باقى التوسعات.


الطرق والكبارى

الطرق

حسام الدين مصطفى

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