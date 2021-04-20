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الصحة تحذر: ارتفاع إصابات كورونا في رمضان.. الوضع سيزداد سوءًا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:52 ص
الصحة تحذر: ارتفاع إصابات كورونا في رمضان.. الوضع سيزداد سوءًا الدكتورة نهى عاصم
كتب-إبراهيم سعيد

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حذرت الدكتور نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، من احتمالية زيادة إصابات كورونا خلال الأسابيع المقبلة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
 
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الوضع سيزداد سوءا حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، وستظهر هذه الزيادة خلال أسبوعين من رمضان»، مشيرة إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان تتابع باستمرار الوضع الوبائي في محافظة سوهاج وعدد من المحافظات الأخرى.
 
وتابعت الدكتورة نهى عاصم  «وزيرة الصحة وجهت بزيادة عدد المستشفيات التي تضم أقسام لاستقبال مرضى كورونا»، لافتة إلى وجود تفاوت في عدد مصابي كورونا بالمحافظات.
 
وشددت مستشار وزيرة الصحة على أهمية دور المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى استخدام ما يقرب من 400 ألف جرعة لقاح كورونا حتى الآن. 
 

الدكتورة نهى عاصم

وزيرة الصحة

اصابات كورونا

فيروس كورونا

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